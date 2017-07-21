Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы
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Высказанное еще в июне вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком предложение о проведении досрочных выборов парламента было отвергнуто занимающим должность президента Игорем Додоном.
Во вторник, после заседания Республиканского совета контролируемой Додоном Партии социалистов, он предложил всем сторонникам идеи досрочных выборов "отказаться от мысли о проведения досрочных выборов в следующем году", посчитав, что "людям не нужны досрочные выборы".
"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов. Людям не нужны досрочные выборы. Люди хотят стабильности в стране. То есть, было бы хорошо, чтобы выборы были ординарными в 2023 году, и мы сделаем для этого все возможное", - заявил Додон.
Примечательно, что в июне этого года с идеей о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове выступил один из кураторов Додона - вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.
3 июня, находясь на совместной пресс-конференции с Додоном в Кишиневе, Дмитрий Козак заявил о необходимости временной коалиции именно для проведения досрочных парламентских выборов. "Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы", - заявил тогда Додон.
Нынешний парламент был избран в результате незаконно принятой смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка. Эта система была задумана для того, чтобы обеспечить максимальное представительство в парламенте депутатов от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. После отставки правительства Майи Санду, созданная при внешнем содействии коалиция Блока ACUM - Партии социалистов распалась, а контролируемые Додоном депутаты-социалисты вошли в коалицию с Демпартией.