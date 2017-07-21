Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы ...

Во вторник, после заседания Республиканского совета контролируемой Додоном Партии социалистов, он предложил всем сторонникам идеи досрочных выборов "отказаться от мысли о проведения досрочных выборов в следующем году", посчитав, что "людям не нужны досрочные выборы".

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов. Людям не нужны досрочные выборы. Люди хотят стабильности в стране. То есть, было бы хорошо, чтобы выборы были ординарными в 2023 году, и мы сделаем для этого все возможное", - заявил Додон.

Примечательно, что в июне этого года с идеей о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове выступил один из кураторов Додона - вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.

3 июня, находясь на совместной пресс-конференции с Додоном в Кишиневе, Дмитрий Козак заявил о необходимости временной коалиции именно для проведения досрочных парламентских выборов. "Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы", - заявил тогда Додон.

Нынешний парламент был избран в результате незаконно принятой смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка. Эта система была задумана для того, чтобы обеспечить максимальное представительство в парламенте депутатов от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. После отставки правительства Майи Санду, созданная при внешнем содействии коалиция Блока ACUM - Партии социалистов распалась, а контролируемые Додоном депутаты-социалисты вошли в коалицию с Демпартией.