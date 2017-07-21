МЕНЮ
Twitter
﻿ 93
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:09  

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

16:14  

Власти вновь разрешат боевикам Плахотнюка охранять правительственные учреждения

14:13  

В России военный бомбардировщик совершил аварийную посадку

14:07  

Агентство Bloomberg получило крупный штраф за фиктивную новость

12:07  

Чубашенко: ОПГ в прокуратуре пытаются устроить путч против Стояногло

11:25  

Чебан платит тем, кто издевался над кишиневцами
все новости

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Опубликовано : 17 декабрь 2019 г. 20:09 | Просмотров: 369 | Категория: Власть

Высказанное еще в июне вице-премьером правительства России Дмитрием Козаком предложение о проведении досрочных выборов парламента было отвергнуто занимающим должность президента Игорем Додоном.

Во вторник, после заседания Республиканского совета контролируемой Додоном Партии социалистов, он предложил всем сторонникам идеи досрочных выборов "отказаться от мысли о проведения досрочных выборов в следующем году", посчитав, что "людям не нужны досрочные выборы".

"Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов. Людям не нужны досрочные выборы. Люди хотят стабильности в стране. То есть, было бы хорошо, чтобы выборы были ординарными в 2023 году, и мы сделаем для этого все возможное", - заявил Додон.  

Примечательно, что в июне этого года с идеей о проведении досрочных парламентских выборов в Молдове выступил один из кураторов Додона - вице-премьер правительства России, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрий Козак.

3 июня, находясь на совместной пресс-конференции с Додоном в Кишиневе, Дмитрий Козак заявил о необходимости временной коалиции именно для проведения досрочных парламентских выборов. "Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы", - заявил тогда Додон.

Нынешний парламент был избран в результате незаконно принятой смешанной избирательной системы Додона-Плахотнюка. Эта система была задумана для того, чтобы обеспечить максимальное представительство в парламенте депутатов от Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. После отставки правительства Майи Санду, созданная при внешнем содействии коалиция Блока ACUM - Партии социалистов распалась, а контролируемые Додоном депутаты-социалисты вошли в коалицию с Демпартией.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы ...

Просмотров: 368
Власти вновь разрешат боевикам Плахотнюка охранять правительственные учреждения

Власти вновь разрешат боевикам Плахотнюка охранять правительственные учреждения ...

Просмотров: 906
Додон приготовил себе подарок в полмиллиона леев

Додон приготовил себе подарок в полмиллиона леев ...

Просмотров: 1213
Чебан продолжит сомнительную схему по финансированию за счет кишиневцев частного бизнеса братьев Адваховых

Чебан продолжит сомнительную схему по финансированию за счет кишиневцев частного бизнеса братьев Адваховых ...

Просмотров: 539
Генеральный прокурор пообещал пересмотреть все незаконные политические дела

Генеральный прокурор пообещал пересмотреть все незаконные политические дела ...

Просмотров: 858
Прокуратура считает законными ремонты кабинетов чиновников за счет

Прокуратура считает законными ремонты кабинетов чиновников за счет 'друзей детства' ? ...

Просмотров: 773
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16794
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43673
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41050
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18738
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 76820
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 43593
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31671
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 28192
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27326
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 27102
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 26421
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 24489
ВЛАСТЬ
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

16:14  Власти вновь разрешат боевикам Плахотнюка охранять правительственные учреждения
09:56  Додон приготовил себе подарок в полмиллиона леев
09:55  Чебан продолжит сомнительную схему по финансированию за счет кишиневцев частного бизнеса братьев Адваховых
ЛЮДИ
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
23.10.2019  Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации'
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (151)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker