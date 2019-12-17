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Андрей Нэстасе заявил о прекращении деятельности Блока ACUM

Опубликовано : 17 декабрь 2019 г. 23:11 | Просмотров: 389 | Категория: Власть

Лидер Партии Платформа DA Андрей Нэстасе объявил, что период, для которого был создан Блок ACUM истек, "а насильно не делается ничего".

Об этом со-председатель Блока Андрей Нэстасе сообщил в интервью изданию Unimedia, уточнив, что "были приняты к сведению публичные заявления г-жи Майи Санду".

Нэстасе выразил сожаление, что партии Блока не создали единые фракции в парламенте и в муниципальном совете Кишинева, косвенно обвинив в этом решении партию PAS Майи Санду.

"Этот блок был создан для участия в парламентских выборах, а затем его деятельность была нацелена и для участия в местных выборах. По их завершению мы увидели позиции и заявления наших коллег из партии PAS. Чего вы хотели? Насильно не делается ничего", - добавил Нэстасе.

Блок был создан 16 декабря 2018 года, когда лидеры партий Платформа DA и PAS подписали соглашение о создании Избирательной блока "ACUM Platforma DA și PAS". По соглашению Блок создавался для участия в парламентских выборах.


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