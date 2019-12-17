Белый дом не признает геноцид армян вопреки решению Конгресса США ...

Администрация президента США не будет менять своего отношения к массовым убийствам армян в Османской империи, невзирая на резолюцию, ранее принятую Конгрессом.

Как сообщает Би-би-си, об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Госдепартамента.

Ранее обе палаты Конгресса США приняли резолюцию о признании геноцида армян.

Это означает, что официальная внешняя политика США на данный момент не меняется.

Заявление Госдепартамента было сделано на фоне острых противоречий между США и Турцией.

"Наша позиция отражена в заявлении президента, сделанном в апреле", - говорится в заявлении. Выступая в день памяти жертв геноцида 24 апреля, Трамп назвал убийства и депортацию более миллиона человек одним из самых ужасных злодеяний XX века", но не использовал слово геноцид.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил закрытием американских военных баз на территории страны.

Так он ответил на принятие резолюции о признании геноцида армян в сенате США, а также обсуждение возможных санкций против Турции. Анкара отрицает геноцид и борется против его признания.

Эрдоган также высказался о возможности признания Турцией геноцида американских индейцев.