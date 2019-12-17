Эксперт: Реставрацию антиконституционного олигархического режима можно считать состоявшейся ...

Политический аналитик Виктор Жосу выделил ключевой момент из декларации, принятой партией Додона на Республиканском совете 17 декабря: “ПСРМ твёрдо выступает за то, чтобы выборы Главы государства остались всенародными. Мы решительно отвергаем любые спекуляции по поводу возможного перенесения этих выборов в Парламент”. По мнению эксперта, принятый документ ПСРМ – такая же провокация, какая исходила и от Плахотнюка в марте 2016 года.

“Итак, сегодня ПСРМ официально взяла на себя роль партии, подхватившей дело разрушения Конституции Республики Молдова, начатое В. Плахотнюком и его Конституционным судом. Вместо ожидаемого призыва к новому составу Конституционного суда восстановить конституционный порядок, социалисты И. Додона пошли по пути углубления конституционного кризиса.

Фактически мы являемся свидетелями попытки законсервировать конституционный переворот от 4 марта 2016 года. Реставрацию антиконституционного олигархического режима можно считать состоявшейся

(Вы всё ещё верите в то, что нынешний председатель КС В. Цуркан отменит антиконституционное решение экс-председателя КС А. Тэнасе? Мы нет. Все они там одна шайка-лейка).

Что дальше? Дальше будем наблюдать, как на территории несостоявшегося государства Республика Молдова несколько племён, называющих себя партиями, схлестнутся в очередной баталии под названием "всенародные выборы президента". Не только же социалисты во главе со своим вождём Додоном, уже заявившим сегодня, что "хватит спекуляций", и что "президента будут избирать граждане, а не парламент", хочет этого. Наверняка этого же захотят и другие племена с их вождями.

Народу же хочется - так дадим ему то, что он хочет! Пусть народ поприкалывается. И хватит спекулировать какой-то там Конституцией! Какая Конституция, не морочьте народу голову.

Сегодняшняя декларация ПСРМ, безусловно, провокация. Такое уже было. В марте 2016 года эта провокация исходила от Плахотнюка - и тогда на неё повелось большинство молдавских партий, согласившись принять участие в антиконституционных выборах осенью того же года. Слишком мало оказалось мозгов, слишком много амбиций.

В декабре 2019 года провокаторами очередного антиконституционного шабаша выступили Додон и его ПСРМ. Остаётся поглядеть, что там с мозгами и амбициями у остальных”, - написал Виктор Жосу в своей публикации в соцсети.

Напомним, 4 марта 2016 года подконтрольный тогдашнему лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку Конституционный суд признал недействительной конституционную реформу 2000 года, установившую парламентскую форму правления. Таким образом КС в нарушение закона изменил конституцию и вернул прямые выборы президента.