Партия Додона категорически против восстановления Конституции ...

Собравшись во вторник на свой Республиканский совет, ПСРМ решила, что ее "первоочередной задачей в 2020 году" является подготовка к выборам президента Республики Молдова.

В этой связи правящая партия считает "спекуляциями" законные призывы о восстановлении Конституции, нарушенной Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка 4 марта 2016 г. под видом "возврата прежней нормы по избранию президента".

"Мы решительно отвергаем любые спекуляции по поводу возможного перенесения этих выборов в Парламент", - говорится по этому поводу в Декларации республиканского совета контролируемой Додоном Партии социалистов.

Кроме того, его партия дала понять, что на предстоящих выборах опять выдвинет именно Додона. "Мы полностью доверяем Президенту страны Игорю Додону и рассматриваем его как наиболее подходящую кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года", - отмечается в документе.

Ранее уже сообщалось, что 4 марта 2016 года судьи Конституционного суда совершили конституционный переворот, незаконно изменив Конституцию по части избрания президента. Тогда, чтобы погасить требования оппозиционных партий, выступавших на улицах за всенародное избрание президента, структуры Плахотнюка прибегли к незаконному изменению Конституции в суде, отменив конституционную реформу 2000 года. В то же время, контролируемый Плахотнюком Суд изменил и возрастной ценз кандидата, чтобы обеспечить победу Додона на выборах.

Согласно Конституции, Основной закон может быть изменен лишь в парламенте или в результате конституционного референдума.