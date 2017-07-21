За десять лет Украина потеряла почти четыре миллиона граждан ...

Об этом сообщил член украинского правительства Дмитрий Дубилет в своем телеграм-канале, передает РБК-Украина.

“С 2010 года за границей остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх. Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях. То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу”, - написал министр и опубликовал график миграции с 2010 по 2019 год. Он также добавил, что кабмин приложит все усилия для роста экономики, что будет стимулировать украинцев оставаться на родине.