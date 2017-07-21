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Россия обвинила НАТО в подготовке к войне

Опубликовано : 18 декабрь 2019 г. 13:20 | Просмотров: 300 | Категория: Мир

В Генеральном штабе Вооруженных сил России считают, что сценарии интенсивных военных учений стран-участниц НАТО говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

Об этом заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Как сообщает РБК, Герасимов отметил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника. При этом на прошедшем в декабре текущего года саммите НАТО было объявлено о существенном росте оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса, заявил Герасимов.

Начальник Генштаба заявил, что с 2016 года страны — участницы НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд. По его словам, к 2024 году предусматривается увеличение этого показателя на сумму $400 млрд.

Как отметил Герасимов, на сегодняшний день продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. "В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - отметил начальник Генштаба Вооруженных сил России.


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