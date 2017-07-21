Все станции метро, аэропорты и вокзалы Москвы получили сообщения о минировании ...

Информацию о заложенных взрывных устройствах получили все станции московского метрополитена. Угрозы взрыва также поступили в столичные суды, на вокзалы и в аэропорты.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб, анонимные сообщения с угрозой минирования получили все станции московского метро. После получения этой информации, на станциях московского метро проводятся проверки.

Также, по данным источника, неизвестный сообщил о взрывчатке в зданиях Курского, Ярославского, Казанского, Ленинградского и Киевского вокзалов.

По данным ТАСС, сообщения о взрывных устройствах поступили в аэропорты Шереметьево и Домодедово, оперативные службы проводят проверку. Источник агентства уточнил, что эвакуация не проводилась, аэропорты работают в штатном режиме.

Кроме того, из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва эвакуированы семь районных судов Москвы: Хорошевский, Тимирязевский, Перовский, Кунцевский, Бутырский, Никулинский и Чертановский.