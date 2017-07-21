Партия Додона обвинена в подкупе муниципальных советников ...

Фракция ПСРМ в муниципальном совете Кишинёва стремится срочно принять столичный бюджет на будущий год, прибегая ради этого к подкупу советников от других партий.

Об этом заявила в соцсети мунсоветник ЛП Вероника Херца. По её словам, советникам не был представлен отчёт о расходах и заключение бюджетной комиссии, что нарушает регламент.

“В повестку дня на 19 декабря включён пункт “бюджет на 2020 год в первом чтении”. Без заключения комиссии и без отчёта, куда были потрачены бюджетные деньги за 10 месяцев. Это грубое нарушение регламента для удовлетворения потребностей социалистов. Сейчас ПСРМ занимается закулисными переговорами с целью “купить” голоса советников и принять документ.

Фракция ЛП осуждает эти действия и заявляет, что не проголосует бюджет на 2020 год, пока не будет рапорта о расходах за 10 месяцев, публичных дебатов и отчёта комиссии, как это предусмотрено регламентом”, - написала Херца в своей публикации в соцсети.