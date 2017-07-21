Дочь бывшего директора `Orizont` задержана в Бухаресте ...

24-летняя Бушра Зейнеп Шен, преподаватель бухарестского Международного лицея информатики, приходится дочерью бывшего руководителя сети лицеев “Orizont” в Молдове, передаёт румынское издание G4media.ro

Сообщается, что женщина проживает в стране на легальных основаниях, она замужем за гражданином Румынии, который также преподаёт в лицее информатики.

“Бушре по закону разрешено оставаться в Румынии, и ничто в его деятельности не оправдывает действия турецких властей. Единственная ошибка молодого учителя английского языка состоит в том, что его отец, Тургай Шен, был главой лицеев “Orizont”в Республике Молдова, и власти в Анкаре продолжают преследовать его после того, как он сбежал в марте 2018 года, когда его пытались задержать в Кишиневском аэропорту”, - говорится в сообщении для прессы, опубликованном руководством лицея.

Судьбу Бушры Зейнеп Шен решит Апелляционная палата Бухареста, где в среду будет рассматриваться вопрос об экстрадиции учительницы в Турцию.