Румыния и Украина договорились о поставках газа в Молдову ...

Операторы газопроводов Румынии и Украины подписали соглашение о взаимоподключении, которое позволит поставлять голубое топливо из Турции и Южной Европы через Болгарию в Украину и Молдову.

Таким образом, реверсные поставки газа через трансбалканский коридор разблокированы. Согласно Плану развития на период 2018-2027 гг., румынская Национальная газотранспортная компания Transgaz планирует вложить 1,9 млрд евро в расширение газотранспортной системы, а взаимоподключение с Украиной обойдется в 125 млн евро, сообщает Unimedia со ссылкой румынское агентство Agerpres.

Подписание соглашения между операторами Румынии и Украины состоялось в условиях, когда соглашение, по которому Россия поставляет газ в Украину и другие страны Европы, истекает после 31 декабря 2019 года. Новое соглашение еще не было подписано, и переговоры все еще продолжаются.