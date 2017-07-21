Румыния отказалась выдавать Турции задержанную учительницу
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Преподавательница Бушра Зейнеп Шен, задержанная в среду румынской полицией по запросу властей Турции об экстрадиции, останется в Румынии.
Соответствующее решение приняла Апелляционная палата Бухареста, передает румынский портал Educatia Privata. Об отклонении требования турецких властей ходатайствовал сам прокурор, на том основании, что это запрос политически мотивирован и нарушает права человека. Помимо этого обвинитель отметил, что есть и другие законные причины отказать в выдаче Бушры Зейнеп Шен властям Турции:
- Преподавательница подала заявление о предоставлении убежища в Румынии.
- Лицо, принадлежащее к какой-либо социальной группе, не может быть выдано.
Напомним, молодую учительницу английского языка Бушру Зейнеп Шен задержали 18 декабря в Бухаресте на основании ордера на принудительную экстрадицию, выписанную властями Турции. Она приходится дочерью бывшему руководителю сети лицеев “Orizont” в Молдове.