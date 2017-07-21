Стали известны детали назначения Путина преемником Ельцина ...

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина. По его словам, сделали это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. Как сообщает РБК, об этом Юмашев рассказал в интервью телеканалу "Дождь".

"Путина нашел не я, Путина нашли Анатолий Чубайс и в тот момент начальник Главного контрольного управления администрации президента Алексей Кудрин (занимал этот пост с августа 1996 по март 1997 года. — РБК)", - сказал Юмашев. Он уточнил, что это произошло в тот момент, когда Чубайс и Кудрин уходили в правительство, а сам он становился главой администрации.

Он признался, что остановил свой выбор на Путине, поскольку "из всех кандидатов Путин показался ему "самой сильной фигурой". "И с этим предложением я пошел к Борису Николаевичу [Ельцину]", — сказал Юмашев.

Ранее Юмашев рассказывал, что в списке кандидатов в преемники у Ельцина было около десяти человек, включая Путина. В качестве преемника он стал восприниматься в 1998 году, когда занял должность первого заместителя главы администрации, рассказывал бывший глава президентской администрации.

Ельцин объявил об уходе с поста президента 31 декабря 1999 года. Своим указом, в соответствии с Конституцией, он возложил обязанности президента на Путина, который с августа 1999 года был в должности председателя правительства. В марте 2000 года Путин победил на выборах президента, набрав 52,94% голосов.

Юмашев руководил администрацией президента с 11 марта 1997 года по 7 декабря 1998 года. Сейчас он является советником президента на общественных началах. Женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне Дьяченко.

Алексей Кудрин сегодня является председателем Счетной палаты России. Анатолий Чубайс является Генеральным директором государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий".