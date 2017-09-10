Вблизи Бухареста столкнулись два поезда. Ранены 11 человек
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Пассажирский поезд столкнулся с товарным неподалеку от города Плоешть (60 км от Бухареста).В результате столкновения ранения получили 11 человек.
Авария произошла в 15.45, когда региональный поезд сообщением Бузэу – Плоешть Суд – Букурешть Норд получил лобовое столкновение с товарным поездом частного перевозчика. Пассажирский поезд, в составе которого были 4 двухэтажных вагона, в которых находились 50 пассажиров.
Как сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций Румынии, один из них получил тяжелые ранения и был доставлен вертолетом в бухарестскую больницу. 37 пассажиров поезда, среди которых 3 детей, отказались от медицинской помощи и продолжили путь другим поездом.
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