Президенту США Трампу объявлен импичмент ...

Решение было принято 230-ью голосами против 197-ми.

Для утверждения вопроса об импичменте было необходимо набрать 216 голосов законодателей.

Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент.

Импичмент объявлен по обеим представленным демократами статьям обвинения – в злоупотреблении властью и в препятствовании работе конгресса.

Как сообщает "Радио Свобода", против выступили все республиканцы, за - почти все демократы. Двое демократов проголосовали против первой статьи импичмента, трое - против второй.

Президенту Трампу официально инкриминировали давление на украинское руководство с требованием под угрозой приостановки американской военной помощи провести расследование, которое могло подорвать позиции кандидата в президенты США Джо Байдена, что была квалифицировано как подрыв безопасности Соединенных Штатов. Президента также обвинили в том, что он чинил препятствия Конгрессу во время расследования этого дела законодательной ветвью власти.

Пресс-служба Белого дома уже прокомментировала итоги голосования в Палате представителей, назвав объявление импичмента президента Дональда Трампа "кульминацией… одного из самых постыдных политических эпизодов в истории нашей страны". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, цитируемом "Голосом Америки".

Теперь вопрос об отстранении Дональда Трампа от должности рассмотрит Сенат США. Поскольку для отстранения требуются две трети голосов, а большинство в Сенате у республиканцев, Дональд Трамп почти наверняка сохранит за собой свою должность.