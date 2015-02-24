В Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина
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(ВИДЕО) Российский президент в пятнадцатый раз проводит большую пресс-конференцию.
По данным российской прессы, аккредитацию получили более двух тысяч представителей отечественных и зарубежных СМИ. Мероприятие традиционно проходит в Центре международной торговли.
Традиционно большая пресс-конференция президента РФ проходит во второй половине декабря уходящего года. В 2018 году Владимир Путин общался с журналистами почти четыре часа.
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