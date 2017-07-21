Власти втайне повысили цены на хлеб ...

Цены на хлеб, произведенный контролируемым государством предприятием Franzeluța, были повышены более чем на 10 %.

Повышение цен на хлеб было произведено с 16 декабря.

Так, хлеб ”Dacia” стоивший раньше 5,15 леев, теперь продается по5,75 леев. На 50-60 банов подорожали другие востребованные социально незащищенными слоями населения.

"Не успели осчастливить людей давно обещанными 700 леями [для пенсионеров], а уже начинают вытягивать из людей деньги посредством воровских цен на большинство продуктов первой необходимости", - написал в соцсетях бывший советник муниципального совета от "Нашей партии" Ильян Кашу, обвинив "Додона и его технократов" в тайном повышении цен на хлеб.

Правительство ничего не сообщало о повышении цен на хлеб.