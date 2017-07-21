В Украине отменен депутатский иммунитет ...

За утверждение закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины" проголосовал 291 народный избранник, передает РБК-Украина.

Из Конституции Украины будет исключено положение, предусматривающее, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В соответствующей статье останется лишь одно положение, гласящее, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Отмена депутатского иммунитета была одним из основных пунктов в предвыборной программе нынешнего президента Владимира Зеленского и его партии “Слуга народа”.