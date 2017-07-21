Путин высказался против захоронения тела Ленина
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Президент России Владимир Путин выступил против выноса тела Владимира Ленина из Мавзолея в настоящее время.
Об этом Владимир Путин заявил на проходящей в Москве большой пресс-конференции.
"Что касается тела [Ленина], на мой взгляд, это не нужно трогать, - сказал Путин. - Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет", - завил Путин, цитируемый ТАСС.
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