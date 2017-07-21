Путин высказался против захоронения тела Ленина ...

Об этом Владимир Путин заявил на проходящей в Москве большой пресс-конференции.

"Что касается тела [Ленина], на мой взгляд, это не нужно трогать, - сказал Путин. - Во всяком случае, до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет", - завил Путин, цитируемый ТАСС.