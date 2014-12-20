Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел ...

Правозащитная организация " Dreptul la Dreptate" ("Право на справедливость") публично обратилась к Генпрокурору Александру Стояногло, призвав его закрыть около 40 заказных уголовных дел.

В Обращении организации отмечается, что "в годы олигархического режима органы прокуратуры были превращены в карательный инструмент для подавления инакомыслия и борьбы с конкурентами. Органы прокуратуры участвовали в организации политических репрессий и рейдерских атаках".

"Организация "Dreptul la Dreptate", в которую объединились ряд бывших политзаключённых, их родственников и иные лица, пострадавшие от олигархического режима Плахотнюка, совместно с юристами и адвокатами обращаются к Вам с призывом пересмотреть все политические дела, а также дела связанные с рейдерством и атакой на бизнесы неугодных и после принять единственно верное решение - вывести людей из-под незаконного уголовного преследования, а также отозвать обвинения в ходе судебных процессов, которые идут по этим делам", - говорится в Обращении.

Правозащитники уверены, что "действия генерального прокурора по прекращению преследования людей по политическим мотивам остановит процесс нарушения прав этих граждан, а также изменит мнение общества и внешних партнёров об институте гос.обвинения в Молдове". Кроме того, по мнению правозащитной организации, "имя прокурора, закрывшего политические дела, безусловно, войдёт в историю Молдовы, как человека, который покончил с преступной практикой использования органов прокуратуры в карательных целях против оппозиции, неугодных и инакомыслящих".

В этой связи организация представила список уголовных дел, которые правозащитная организация "Dreptul la Dreptate" считает заказными:

1. Дело Антифа: Павел Григорчук, Михаил Амерберг, Борис Ткаченко, Олеся Веди

2. Дело группы Петренко: Григорий Петренко, Павел Григорчук, Александр Рошко, Олег Бузня, Владимир Журат, Михаил Амерберг

3. Дело о протесте 24 апреля 2016: Александру Пануца, Раду Чиботарь, Ион Матасевич

4. Дело о протесте 20 января 2016: Аурелиу Писика, Вреж Мартиросян, Чойна Федор

5. Дело Людмилы Козловской

6. Дело Павла Григорчука

7. Дело Георге Петика

8. Дело Серджиу Чеботаря

9. Дело Анны Урсаки

10. Дело Эдуарда Руденко

11. Дело Иона Крецу

12. Дело Вячеслава Цуркана и Максима Белинского

13. Дело Виктора Мунтяну

14. Дело Юрия Болбочану

15. Дело Кирилла Лучинского

16. Дело Давида Давитяна

17. Дело Андриана и Игоря Борш

18. Дело Виктора Жантована

19. Дело Валентина Ешану

20. Дело Константина Маноле

21. Дело Сергея Косована

22. Дело Ренато Усатого

23. Дело о протесте ACUM (по которому начали прослушку и наружку, включая журналистов)

24. Дело Алексея Алексеева

25. Дело Валентина Чимпоеша

26. Дело Виктора Богатько

27. Дело Ольги Пунга

28. Дело Валерия Куку

29. Дело Виорела Доникэ

30. Дело Нины Черетеу

31. Дело Арслана Сафарматова

32. Дело Валерия Недзельского

33. Дело Аурелиу Писика

34. Дело Олега Гонца

35. Дело Корнелиу Морару