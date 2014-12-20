show_banner('300x250'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 109
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:28  

Парламент утвердил госбюджет на 2020 год

14:22  

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

12:50  

Путин высказался против захоронения тела Ленина

12:13  

В Украине отменен депутатский иммунитет

11:41  

Власти втайне повысили цены на хлеб

11:11  

В Москве проходит большая пресс-конференция Владимира Путина
все новости

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

Опубликовано : 19 декабрь 2019 г. 14:22 | Просмотров: 157 | Категория: Власть, Люди

Правозащитная организация " Dreptul la Dreptate" ("Право на справедливость") публично обратилась к Генпрокурору Александру Стояногло, призвав его закрыть около 40 заказных уголовных дел.

В Обращении организации отмечается, что "в годы олигархического режима органы прокуратуры были превращены в карательный инструмент для подавления инакомыслия и борьбы с конкурентами. Органы прокуратуры участвовали в организации политических репрессий и рейдерских атаках".

"Организация "Dreptul la Dreptate", в которую объединились ряд бывших политзаключённых, их родственников и иные лица, пострадавшие от олигархического режима Плахотнюка, совместно с юристами и адвокатами обращаются к Вам с призывом пересмотреть все политические дела, а также дела связанные с рейдерством и атакой на бизнесы неугодных и после принять единственно верное решение - вывести людей из-под незаконного уголовного преследования, а также отозвать обвинения в ходе судебных процессов, которые идут по этим делам", - говорится в Обращении.

Правозащитники уверены, что "действия генерального прокурора по прекращению преследования людей по политическим мотивам остановит процесс нарушения прав этих граждан, а также изменит мнение общества и внешних партнёров об институте гос.обвинения в Молдове". Кроме того, по мнению правозащитной организации, "имя прокурора, закрывшего политические дела, безусловно, войдёт в историю Молдовы, как человека, который покончил с преступной практикой использования органов прокуратуры в карательных целях против оппозиции, неугодных и инакомыслящих".

В этой связи организация представила список уголовных дел, которые правозащитная организация "Dreptul la Dreptate" считает заказными:

1. Дело Антифа: Павел Григорчук, Михаил Амерберг, Борис Ткаченко, Олеся Веди

2. Дело группы Петренко: Григорий Петренко, Павел Григорчук, Александр Рошко, Олег Бузня, Владимир Журат, Михаил Амерберг

3. Дело о протесте 24 апреля 2016: Александру Пануца, Раду Чиботарь, Ион Матасевич

4. Дело о протесте 20 января 2016: Аурелиу Писика, Вреж Мартиросян, Чойна Федор

5. Дело Людмилы Козловской

6. Дело Павла Григорчука

7. Дело Георге Петика

8. Дело Серджиу Чеботаря

9. Дело Анны Урсаки

10. Дело Эдуарда Руденко

11. Дело Иона Крецу

12. Дело Вячеслава Цуркана и Максима Белинского

13. Дело Виктора Мунтяну

14. Дело Юрия Болбочану

15. Дело Кирилла Лучинского

16. Дело Давида Давитяна

17. Дело Андриана и Игоря Борш

18. Дело Виктора Жантована

19. Дело Валентина Ешану

20. Дело Константина Маноле

21. Дело Сергея Косована

22. Дело Ренато Усатого

23. Дело о протесте ACUM (по которому начали прослушку и наружку, включая журналистов)

24. Дело Алексея Алексеева

25. Дело Валентина Чимпоеша

26. Дело Виктора Богатько

27. Дело Ольги Пунга

28. Дело Валерия Куку

29. Дело Виорела Доникэ

30. Дело Нины Черетеу

31. Дело Арслана Сафарматова

32. Дело Валерия Недзельского

33. Дело Аурелиу Писика

34. Дело Олега Гонца

35. Дело Корнелиу Морару


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Парламент утвердил госбюджет на 2020 год

Парламент утвердил госбюджет на 2020 год ...

Просмотров: 109
Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел ...

Просмотров: 192
Власти втайне повысили цены на хлеб

Власти втайне повысили цены на хлеб ...

Просмотров: 633
Партия Додона категорически против восстановления Конституции

Партия Додона категорически против восстановления Конституции ...

Просмотров: 4253
Андрей Нэстасе заявил о прекращении деятельности Блока ACUM

Андрей Нэстасе заявил о прекращении деятельности Блока ACUM ...

Просмотров: 2489
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы ...

Просмотров: 34124
ЛЮДИ
Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел ...

Просмотров: 196
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина ...

Просмотров: 664
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована ...

Просмотров: 3893
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса ...

Просмотров: 2243
Гражданский активист предложил устроить судьям

Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации' ...

Просмотров: 2546
В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз

В прямом эфире телеканала РБК случился конфуз ...

Просмотров: 2303
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16818
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43724
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41070
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18765
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 77022
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 43814
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 34123
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 31971
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 28538
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 27801
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27356
Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Додон планирует во вторник отправить в отставку правительство Майи Санду

Просмотров: 26447
ВЛАСТЬ
Парламент утвердил госбюджет на 2020 год

Парламент утвердил госбюджет на 2020 год

14:22  Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел
11:41  Власти втайне повысили цены на хлеб
18.12.2019  Партия Додона категорически против восстановления Конституции
ЛЮДИ
Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

11.12.2019  Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (173)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>