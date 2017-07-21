Парламент утвердил госбюджет на 2020 год ...

Закон о бюджете на 2020 год утверждён парламентом Молдовы в окончательном чтении голосами 56 депутатов.

Согласно документу, расходы бюджета составят 51 551,9 млн леев (+11,3%), доходы – 44 136,6 млн. леев (+8,6%), дефицит - 7 415,3 млн. леев.

Основные политические меры, на которых строится бюджетный проект, касаются продолжения экономических и социальных структурных реформ, расширения местной финансовой автономии, повышения заработной платы для большинства бюджетных работников, реализации программ социальной помощи для населения с низким уровнем дохода, сообщает Unimedia.

После презентации проекта в первом чтении была предложена 131 поправка, из которых одобрены лишь 63. Два общих показателя государственного бюджета - доходы и расходы - остались без изменений.

Покрытие дефицита государственного публичного бюджета в 2020 году будет осуществляться из внутренних и внешних источников, в частности, путем использования зарубежных кредитов для финансирования проектов и поддержки бюджета, выпуска государственных ценных бумаг, акций долевого участия, а также из денежных средств, оставшихся на счетах составных бюджетов национального публичного бюджета.