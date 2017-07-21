В молдавской тюрьме заключённые объявили голодовку ...

14 заключённых тюрьмы в городе Резина отказались от приёма пищи, требуя, чтобы были рассмотрены их ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Глава пресс-службы Администрации пенитенциарных заведений Олег Пантя пояснил для AGORA, что арестанты подали прошения об УДО на основании старого Уголовного кодекса (1964-2002), где предусмотрена возможность освобождения по истечении 25 лет отбывания срока. Однако их заявления рассматривать не стали, поскольку нынешний УК предусматривает такую возможность только после 30 лет.

Пантя также сообщил, что с момента начала голодовки заключённые находятся под контролем медиков, их здоровье вне опасности. Помимо этого 19 декабря заключённых посетила комиссия в составе государственного секретаря и представителей министерства юстиции и государственной администрации пенитенциарных учреждений.

Жалобы заключенных были рассмотрены, и результаты должны быть представлены в ближайшие дни.