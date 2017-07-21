Партия Плахотнюка освобождает захваченный участок в центре Кишинева ...

Здание на улице Армянской, где ранее располагалась роскошная штаб-квартира ДПМ, освобождают от панно с символикой партии.

На видеокадрах, опубликованных на фейсбук-странице RISE Moldova, видно, как рабочие убирают баннеры. Сообщается, что работы проводились в четверг, 19 декабря.

“Несколько рабочих убирают панели перед элитным зданием бывшего центрального офиса ДПМ. Согласно данным Кадастра, в конце ноября 2019 года по требованию Агентства по возврату и возмещению нажитого преступным путём на строение площадью 7000 кв. метров наложен секвестр”, - говорится в пояснении к видео.

В огромное здание на улице Армянской, ранее принадлежавшее Партии коммунистов, ДПМ переехала в январе 2018 года. Партия самовольно захватила полквартала вокруг офиса, незаконно установила шлагбаумы и камеры, превратив здание в круглосуточно охраняемую неприступную крепость. После изгнания ДПМ из власти и бегства из страны её лидера Владимира Плахотнюка в июне этого года партия оказалась не в состоянии содержать роскошный офис и вернулась в скромное здание, принадлежащее почётному председателю Дмитрию Дьякову.