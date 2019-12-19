Перед зданием ФСБ России неизвестный стрелял из автомата. Есть погибшие ...

В центре Москвы, у здания ФСБ неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Есть информация о погибших и пострадавших.

Как сообщает издание Meduza, по предварительным данным, стрельбу открыли в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.

Убиты несколько человек. Телеграм-канал "112" пишет о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД. По данным агентства "Москва", в перестрелке были ранены два человека, один из которых позже скончался — его принадлежность к какому-либо ведомству агентство не уточняет. По данным "112", преступников было трое, двое из них погибли.