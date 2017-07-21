Владимир Путин назвал автора украинской идентичности ...

Об этом Владимир Путин заявил в ходе проведенной им в четверг большой пресс-конференции.

"Вот у нас спор с Украиной идет. Есть украинская идентичность. Она сформирована. Кто был автором - граф Потоцкий, известный исследователь и ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах, как об отдельном этнос. Потом были другие польские исследования, которые вообще вычеркнули украинцев из числа славян. Они утверждали, что это потомки, каких кочевых народов.

Но это все ерунда полная. Но мы должны знать истину. Мы должны понимать, что на каком-то этапе прошли вот такие элементы реальной идентичности. Мы должны относиться к этому с уважением. И мы делаем и будем это делать", - заявил Путин.

Станислав Потоцкий – шляхтич XVIII века, государственный и военный деятель Речи Посполитой, Российской империи, магнат и меценат.