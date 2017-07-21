У Молдовы может появиться граница с Россией ? ...

Заявления президента России Владимира Путина о принадлежности "всего Причерноморья" вызвали серьезное возмущение в Украине.

Выступая в ходе своей итоговой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что принадлежащее ныне Украине Причерноморье является исконно русской территорией и теперь Россия с этим разбирается.

Речь о территориях зашла в ходе ответа Путина на вопрос об его отношении к Владимиру Ленину.

"В ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория.

Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - заявил Путин.

Примечательно, что частью Причерноморья, о котором говорил Путин, является Одесская область Украины, граничащая с Молдовой на Юге и Востоке.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о готовящемся в России плане отторжения Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины по аналогии с проведенной Россией в 2014 году аннексией Крыма.