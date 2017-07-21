Во время нападения на Лубянку Путин был на концерте ко дню работников ФСБ ...

Стрельбу на Лубянке не стали квалифицировать как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

В результате нападения на здание ФСБ, произошедшего вечером, 19 декабря, один сотрудник службы погиб, еще пятеро получили серьёзные ранения, двое из них – в тяжёлом состоянии. Стрелок ликвидирован, его личность устанавливается. Некоторые российские СМИ сообщили после полуночи предполагаемое имя нападавшего – Евгений Манюров из Подмосковья, однако официального подтверждения этих данных пока нет.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ФСБ, нападавший действовал в одиночку, в здание проникнуть он не успел. Из-за инцидента было перекрыто движение по периметру площади Большая Лубянка, полиция ограничила вход и выход из метро. Президент РФ Владимир Путин получил сообщение об атаке находясь в Кремлёвском дворце на концерте ко дню работника ФСБ, отмечаемого 20 декабря.

Возбуждено уголовное дело по статье “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов”.