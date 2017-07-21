Власти отказались от повышения цен на хлеб ...

Под давлением общественного мнения руководство хлебокомбината Franzeluta решило отказаться от повышения цен на хлеб из ржаной муки.

На предприятии сообщили, что изыскали средства для покрытия расходов на закупку подорожавшего импортного сырья из собственных ресурсов.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря контролируемое государством предприятие Franzeluta втайне повысило цены на так называемый социальный хлеб более чем на 10%. В частности, хлеб “Дачия” и “Бородинский”, производимый из ржаной муки, закупаемой в Беларуси, подорожал на 35 и 25 банов соответственно.