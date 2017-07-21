Парламент вернул Агентство публичной собственности в подчинение кабмина
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Агентство публичной собственности (APP) возвращается под юрисдикцию правительства, а полномочия по обеспечению авиационной безопасности вновь перешли в Пограничной полиции.
Соответствующие законопроекты были рассмотрены и проголосованы в парламенте 20 декабря на последнем в этом году пленарном заседании, передает Unimedia.
“В силу своих полномочий правительство имеет право определять статус Агентства публичной собственности посредством вспомогательного нормативного акта в соответствии с принципами и нормами Закона о специализированном центральном публичном управлении”, - говорится в законопроекте.
Изменения сделаны, в том числе из-за обширных компетенций и обязанностей, которые в настоящее время выполняет это учреждение.
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