Заявления Путина спровоцировали новый скандал между Киевом и Москвой ...

Высказывание президента России Владимира Путина о том, что "все Причерноморье" является исконно русской территорией, вызвало осуждение со стороны заместителя министра иностранных дел Украины.

Выступая в пятницу на заседании Верховной рады, зам.министра иностранных дел Украины Василий Боднар расценил это заявление президента России, как попыеку посягательства на территориальную целостность Украины.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся к истории, кто кому принадлежал? Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - заявил заместитель главы МИД Украины.

Он также сообщил, что по поводу высказывания Путина на его итоговой пресс-конференции готовится официальное заявление МИД.

В четверг, выступая в ходе своей итоговой пресс-конференции, президент России Владимир Путин заявил, что принадлежащее ныне Украине Причерноморье является исконно русской территорией и теперь Россия с этим "разбирается".

Примечательно, что частью Причерноморья, о котором говорил Путин, является Одесская область Украины, граничащая с Молдовой на Юге и Востоке.

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о готовящемся в России плане отторжения Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины по аналогии с проведенной Россией в 2014 году аннексией Крыма.