Украина требует от Молдовы вернуть Платона ...

(DOC) Генеральный прокурор Украины официально направил запрос генпрокурору Молдовы Александру Стояногло о необходимости выдачи в Украину осужденного в Молдове за финансовые преступления бизнесмена Вячеслава Платона.

Как говорится в опубликованном на сайте tv8 документе, Генеральный прокурор Украины проинформировал своего молдавского коллегу о том, что летом 2016 года украинскими властями были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдова. В этой связи генпрокурор Украины считает, что уже осужденного в Молдове бизнесмена необходимо вернуть в Украину, чтобы возобновить процесс и повторно проанализировать запрос Молдовы об его экстрадиции в соответствии со всеми законодательными нормами.

Генеральный прокурор Украины сообщил в своем запросе, что 21 ноября этого года Киевский суд отменил решение Генеральной прокуратуры Украины относительно экстрадиции Платона в Молдову.

Ранее уже сообщалось, что Вячеслав Платон был приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Сам Платон считает приговор заказом и расправой со стороны беглого олигарха Владимира Плахотнюка.