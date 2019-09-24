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Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО

Опубликовано : 20 декабрь 2019 г. 17:09 | Просмотров: 731 | Категория: Власть

Парламентские делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ, НАТО, ПАЧЭС изменены с целью предоставить их руководство представителям партий Додона (ПСРМ) и Филипа-Плахотнюка (ДПМ).

Соответствующее решение парламента было принято в пятницу коалицией ПСРМ-ДПМ.

Теперь, председателем Делегации в ПАСЕ будет Влад Бэтрынча, который сменит в этой должности Михая Попшоя (PAS).

Должность со-председателя Парламентского комитета по ассоциации Молдова – ЕС перейдет представителю обвиненной в узурпации государственной власти Демпартии – Игорю Время.

Депутаты-социалисты Бурдужа, Лабунец, Боля возглавят делегации в парламентских ассамблеях EURONEST (Восточного партнерства), НАТО и ОБСЕ, соответственно.

Из руководства всех этих делегаций были исключены депутаты Блока ACUM.  


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