Приднестровье обвинило Кишинев в срыве договоренностей ...

Об этом Красносельский заявил в ходе проведенной им в Тирасполе итоговой пресс-конференции, отметив, что Кишинев не выполняет достигнутых договоренностей с Тирасполем.

Среди этих договоренностей – отказ от обещанного закрытия уголовных дел в отношении руководителей Приднестровья, от обеспечения свободного передвижения автотранспорта и неразрешенность проблемы с выдачей лицензии приднестровскому оператору мобильной связи.

"Появился какой-то крен в сторону неисполнения взятых на себя обязательств. И второе, стремление, по сути дела, "прикрыть" сам переговорный процесс. Может быть, в дальнейшем, разрушение формата "5+2". Я усматриваю в этом умысел именно молдавской стороны", - подчеркнул лидер Приднестровья.

Красносельский обвинил представителей Молдовы в неподписании Братиславских соглашений, а также в нарушение о договоренностей с Додоном, которые выразились в высказанном на встрече переговорщиков в Баварии требовании Кишинева о гармонизации налоговой системы Приднестровья с молдавской. По мнению Вадима Красносельского, такое предложение является "провокацией".

Представители молдавских властей на переговорах с Тирасполем пока не прокомментировали заявления лидера приднестровской администрации.