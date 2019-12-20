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Приднестровье обвинило Кишинев в срыве договоренностей

Опубликовано : 21 декабрь 2019 г. 00:18 | Просмотров: 263 | Категория: Страна

Лидер непризнанной приднестровской республики Вадим Красносельский считает, что молдавские власти пытаются "разрушить" переговорный процесс в формате "5+2".

Об этом Красносельский заявил в ходе проведенной им в Тирасполе итоговой пресс-конференции, отметив, что Кишинев не выполняет достигнутых договоренностей с Тирасполем.

Среди этих договоренностей – отказ от обещанного закрытия уголовных дел в отношении руководителей Приднестровья, от обеспечения свободного передвижения автотранспорта и неразрешенность проблемы с выдачей лицензии приднестровскому оператору мобильной связи.

"Появился какой-то крен в сторону неисполнения взятых на себя обязательств. И второе, стремление, по сути дела, "прикрыть" сам переговорный процесс. Может быть, в дальнейшем, разрушение формата "5+2". Я усматриваю в этом умысел именно молдавской стороны", - подчеркнул лидер Приднестровья.

Красносельский обвинил представителей Молдовы в неподписании Братиславских соглашений, а также в нарушение о договоренностей с Додоном, которые выразились в высказанном на встрече переговорщиков в Баварии  требовании Кишинева о гармонизации налоговой системы Приднестровья с молдавской. По мнению Вадима Красносельского, такое предложение является "провокацией".

Представители  молдавских властей на переговорах с Тирасполем пока не прокомментировали заявления лидера приднестровской администрации.


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