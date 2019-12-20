Глава Газпрома заявил об отсутствии окончательной договоренности о поставках газа в Украину ...

В российском газовом концерне допустили ценообразование на базе газового хаба в Германии, однако, окончательного решения, будет ли Украина покупать российский газ, пока нет.

Как говорится в заявлении главы российской компании "Газпром" Алексея Миллера, "Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть возможность поставок российского газа на Украину с ценообразованием на базе газового хаба NetConnect Germany.

Российское издание РБК также приводит уточнение представителя "Газпрома" Сергея Куприянова, согласно которому в протоколе по транзиту газа и урегулированию претензий, который был подписан накануне, зафиксировано намерение "рассмотреть вопрос" о поставках газа на Украину, а также принципы ценообразования.

В протоколе со встречи представителей Украины и России, которая была посвящена переговорам о транзите российского газа в Европу, говорится, что поставки газа на внутренний рынок Украины зависят от выполнения договоренностей. Они предусмотрены пунктами 1-3 протокола, о выплате "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" и отзыве взаимных претензий. В документе указано, что "стороны рассмотрят возможность поставки газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема цены поставок.

"Может быть",- сказал Куприянов, отвечая на вопрос РБК, будет ли Украина закупать российский газ.

20 декабря "Газпром" и "Нафтогаз" после длительных консультаций в Берлине и Минске договорились о поставках газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе. Как позднее уточнил вице-премьер Дмитрий Козак, контракт будет заключен на пять лет.