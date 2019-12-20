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Германия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Евросоюза

Опубликовано : 21 декабрь 2019 г. 19:39 | Просмотров: 676 | Категория: Мир

Решение США о ведении санкций против "Северного потока - 2" вызвало серьезную критику в ФРГ, принимая во внимание союзнические отношения с европейцами в рамках НАТО.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Олаф Шольц, критикуя штрафные меры США против компаний, строящих газопровод "Северный поток - 2".

"Подобные санкции являются грубым вмешательством во внутренние дела и суверенитет Германии и Европы. Мы их решительно отвергаем", - заявил немецкий политик в субботу, 21 декабря, в эфире немецкого общественного телевидения ARD.

По его словам, такое решение Вашингтона сложно понять, учитывая союзнические отношения Германии и других европейских стран с США в рамках НАТО. Кроме того, санкции против "Северного потока - 2" вступили в силу в неподходящий момент на фоне достижения договоренности по газовому транзиту между Россией и Украиной. "Европейский союз и Германия очень активно содействовали тому, чтобы это соглашение было заключено еще до конца года. Потому это не только неправильно, но и политически неразумно", - подчеркнул Шольц.

Одновременно вице-канцлер отверг возможность ответных мер правительства ФРГ. "Принять следующие решения - это пока дело компаний, участвующих в строительстве газопровода. Для нас ясно, что мы не признаем введение таких санкций и будем разъяснять это американской администрации на всех переговорах и при любых поводах", - указал Шольц.

Ранее заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин отвергает экстерриториальные санкции. "Они затрагивают немецких и европейских предпринимателей и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела", - указала она. Деммер также подчеркнула, что Вашингтон  объясняет свои действия необходимостью защиты Украины, но в свете подписанного в четверг в Берлине принципиального соглашения о новом газотранспортном договоре между Москвой и Киевом вступление в силу американских санкций выглядит "особенно непонятным".

Принятый Конгрессом и Сенатом США пакет санкций против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", был накануне подписан президентом США Дональдом Трампом и вступил в силу.

В документе сказано, что санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы. Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке деятельности по укладке трубопровода "Северный поток - 2".


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