Фактчекинг: Журналисты нашли 20 ошибок в выступлении Владимира Путина ...

Основываясь на официальных данных и достоверных исторических фактах, журналисты сделали вывод, что президент занизил почти вдвое число реакторов, доставшихся России от СССР, ошибочно сообщил, что в РСФСР не делали моторов для вертолётов и двигателей для морских судов, а говоря о продолжительности жизни, перепутал проценты и годы. Правки в стенограмму выступления Путина, в отличие от прошлых лет, не вносили.

1. "Сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок. <…> У нас в разы вырос экспорт (по-моему, в 2,6 раза экспорт вырос) … Развитие сельского хозяйства, скачок какой в развитии: 24 миллиарда у нас получилась экспортная выручка — просто невероятно".

Бурный рост аграрного экспорта пришёлся на первую половину 2010-х: с $8 755 млрд в 2010 г. до $18 982 млрд в 2014 (в 2,2 раза), тогда как с 2014 по 2019 годы он вырос лишь в 1,31 раза.

2. "Скажем, атомная энергетика, восемь блоков запустили в последнее время. За весь советский период, по-моему, 16 было".

От СССР Российской Федерации досталось 28 энергоблоков на 10 АЭС общей номинальной мощностью 20 242 МВт. Сейчас их 36.

3. "В гидроэнергетике произошёл существенный рывок вперёд по генерации, просто существенный, можно даже сказать, скачок".

В 1992 году установленная электрическая мощность российских ГЭС (включая ГАЭС) составляла 43 336 МВт. По данным ОАО "СО ЕЭС", суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций ЕЭС России на 1 января 2019 года составляет 48 506,3 МВт. Прирост составил 12%, ни о каком скачке в гидрогенерации говорить не приходится. За то же время рост установленной мощности ГЭС в мире составил 88%.

4. "Одно из обоснований решения Стокгольмского суда [по газовому спору], там прописано: „в связи с тяжёлым экономическим положением на Украине“. Чушь какая-то просто".

Путин представляет в карикатурном свете мотивы вынесения решения Стокгольмским арбитражем. Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко разъяснял аргументы украинской стороны и вынесенное решение: "…Абсолютная неправда, что арбитражный суд принял такое решение потому, что он „пожалел“ Украину из-за её экономических проблем. Суд в своём решении чётко определил, что положение „бери или плати“ в контракте прописано таким образом, что оно, в частности, не соответствует европейскому законодательству о защите конкуренции, а это является дополнительным свидетельством того, что данное положение является „слишком чрезмерным“ с самого начала, с 2009 года. Мы предоставили много других аргументов, с которыми согласился арбитраж".

5. "Что предложил Владимир Ильич Ленин? Он предложил фактически даже не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к конкретным территориям и получили право выхода из состава Советского Союза… Кстати, Сталин был против такой организации, он даже статью написал об автономизации. Но в конечном итоге принял ленинскую формулу. И что получилось?".

Если соблюдать хронологию, то проект резолюции (а не статья) о взаимоотношениях РСФСР и независимых советских республик (который стали именовать план "автономизации"), подготовленный членом комиссии Оргбюро ЦК РКП (б) И.В. Сталиным, был вынесен на обсуждение 11 августа 1922 г. и предшествовал ленинской формуле Союза республик (которую Ленин выработал в противовес "автономизации" и отстоял в октябре на пленуме ЦК). Так что в данном случае это скорее Ленин был против. 30—31 декабря 1922 года он продиктовал записку (которая так и не была оформлена в виде статьи): "К вопросу о национальностях или об "автономизации", в которой признавал, что свобода выхода из Союза просто фикция: "При таких условиях очень естественно, что "свобода выхода из союза", которой мы оправдываем себя, окажется пустою бумажкой, неспособной защитить российских инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности, подлеца и насильника, каким является типичный русский бюрократ".

6. "Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (всё Причерноморье, западные земли российские), были переданы Украине".

Эти взгляды Путин подробнее изложил в 2014 году на заседании Валдайского клуба. Андрей Илларионов детально разбирал слова Путина в своем блоге, где на основании статистических материалов подытоживал: "В состав Украины вошли губернии с преобладающим украинским населением безотносительно к их социальному составу".

7. "Он работал в 1936—1937-х годах. Что он делал? Тогда как раз были „чистки“ в правоохранительных органах, в том числе в органах безопасности. Утром человек приходил на работу, ничего не подозревая, ничего не зная, против него возбуждали уголовное дело, а вечером уже выдавали тело расстрелянного семье. И вот этот старичок, от которого все разбегались, он приводил в исполнение эти приговоры".

Тела родственники расстрелянных в те годы не получали, более того, подавляющее большинство даже не знало о судьбе близких. По приказу № 447 время и место расстрела держались в тайне. А в 1939 году специальным приказом обусловлено: родственникам отвечать, что такой-то осужден на 10 лет без права переписки. Молниеносная быстрота, с которой якобы действовала репрессивная машина, противоречила бы требованиям наркома внутренних дел: "В процессе следствия должны быть выявлены все преступные связи арестованного".

8. "WADA не запретила проводить эти соревнования, повнимательнее давайте почитаем, что там написано: они рекомендуют международным федерациям не проводить. Скажем, чемпионат Европы по футболу всё равно будет. <…> Думаю, что и чемпионат [мира], который Вы упомянули, по волейболу тоже, скорее всего, пройдёт [в России]".

Решение WADA, как сказано в подробном разборе РБК, состоит в следующем: "Вот ключевые моменты санкций, введённых по единогласному решению исполнительного комитета WADA. Россия на четыре года лишается права проводить крупнейшие международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Спортсмены России в течение четырёх лет не могут представлять свою страну на крупнейших соревнованиях, выступая под национальным флагом. Речь идет об Олимпийских и Параолимпийских играх, а также чемпионатах мира".

9. "Во-первых, у Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнёров. Напомню, это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаём".

По данным "Газпрома", за три месяца 2019 г., закончившихся 30 сентября 2019 г., средняя цена реализации для стран Европы составила 169,8 доллара за тысячу кубов.

10. "Вы же знаете, почти 90 процентов всего экспорта сельхозпродукции из Беларуси приходится на российский рынок".

Доля России в сельскохозяйственном экспорте Беларуси составила за 9 месяцев 2019 г. 78,7% (в 2018 г. — 82,2%).

11. "Есть разные, примерно сводящиеся к одному и тому же оценки последствий этих санкций для всех участников этого малоприятного процесса. Для Евросоюза где-то подсчёт под 50 миллиардов евро. Не помню, по-моему, Всемирный банк насчитал нам где-то 50 миллиардов долларов".

Путинские оценки потерь ЕС от санкций к России все время снижаются. На пресс-конференции в декабре 2018 года Путин заявлял: "По данным Европарламента, на 500 миллиардов евро примерно потери". На "Прямой линии" в июне 2019 г.: "Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов". По оценкам Австрийского института экономических исследований (WIFO), страны Евросоюза потеряли 30 млрд евро из-за санкционной политики против России по состоянию на октябрь 2017 года. Причём имелись в виду не прямые убытки, а упущенная выгода. При этом австрийские экономисты отмечали, что эти риски были связаны не исключительно с санкциями, а еще и с кризисом в российской экономике.

12. "Допустим, в России никогда не было вертолётного моторостроения. Теперь есть, мы построили заводы, в том числе в Петербурге, и, прежде всего, в Петербурге".

Вертолётное моторостроение в РСФСР было, и довольно успешное. Ленинградское ОКБ имени В. Я. Климова в 1962-м разработало турбовальный двигатель ГТД-350 для вертолета Ми-2, в 1963-м — двигатель ТВ2−117 для вертолета Ми-8, в 1972-м — двигатель ТВ3−117 для Ми-24. Около 22 000 двигателей ТВ2−117 (и его модификаций) были выпущены на Пермском моторном заводе с 1965-го по 1997 годы.

В 1990-е годы ОКБ Климова разработало двигатели ВК-2500 и ВК-1500. Именно выпуск ВК-2500, начатый в Петербурге на новой площадке, Путин почему-то считает началом российского вертолётного двигателестроения.

13. "У нас не было двигателей для морских судов, не было просто в России такой отрасли. Оказалось, что это отдельная отрасль целая. У нас теперь есть, причём нового поколения, эффективно работающая. Мы целую отрасль создали, науку, школу, производство развернули".

В действительности, судовые силовые установки (дизельные, паротурбиннные, ядерные) в РСФСР изготавливали множество предприятий. Например, Кировский завод разрабатывал и производил судовые газотурбинные двигатели ГТУ-20 еще в 1960-х. Главным конструктором первых в стране судовых газотурбинных установок (ТВСО, ГТУ-42) был профессор Военно-морской академии Григорий Зотиков, и это научное направление с 1930-х годов разрабатывалось сотрудниками кафедры паровых и газовых турбин Военно-морской академии.

14. "США вводят ограничения в отношении Китая — это тоже санкции на самом деле — это отражается на всей мировой экономике, мировой уровень торговли сразу упал".

США начали вводить торговые ограничения против Китая в 2018 году, однако это не привело к падению объемов международной торговли, а всего лишь к замедлению роста. В докладе Генерального секретаря ООН отмечается: "После продолжительного периода нестабильности объем мировой торговли возрос примерно на 10 процентов в 2017 и 2018 годах, достигнув 25 трлн долларов США".

15. "Сейчас один из главных вопросов — это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные. Речь идёт о сотнях миллиардов рублей".

Президент занизил на порядок кредитную нагрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса. Объем кредитов предприятиям ОПК составляет более 2 трлн руб., заявил 8 июля курирующий эту сферу вице-премьер Юрий Борисов в рамках выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

16. "По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из причин увеличения продолжительности жизни в России, а мы достигли 73,4 процента".

Путин перепутал проценты с годами. По предварительной оценке Минздрава РФ за первое полугодие, ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 73,7 года.

17. "Мы говорим сейчас о необходимости роста реальных доходов населения, но нам не удалось же всё-таки его целиком решить — вопрос с бедностью. У нас самый низкий показатель был, по-моему, в 2014 году 11,3% было от общего количества людей, граждан страны".

Минимальный уровень бедности в РФ был достигнут в 2012 году — 10,7%.

18. "Вообще алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это, по сути, база всех остальных тюркских языков в значительной степени. Не в значительной, а почти 100 процентов".

Авторитетный российский тюрколог, член-корреспондент РАН Анна Дыбо в своей работе "Хронология тюркских языков и лингвистические контакты ранних тюрок" предприняла попытку построения абсолютной хронологии распада тюркской семьи языков, основанной на лексико-статистических данных. Никакой особой роли алтайского языка (точнее, южноалтайского) в генеалогическом древе тюркских языков она не отметила, к древнейшим он не относится, обособившись от кыргызского примерно в 73 г. н.э.

19. "Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий — известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе".

Путин, судя по этим словам, позаимствовал свои воззрения на формирование украинской идентичности (прямо или через пересказ) у Василия Шульгина, который, в свою очередь, в своей статье 1939 года "Украинствующие и мы" пересказывал взгляды историка Андрея Стороженко (1857—1926 гг.). Стороженко приписывал "изобретение украинского народа" графу Яну Потоцкому (1761—1815), учёному-археологу, выпустившему в 1795 году книгу "Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах". Книга Потоцкого была написана на французском и издана в Париже, её текст Стороженко (как и Шульгин) не читал, а ссылался на берлинского слависта профессора Александра Брюкнера. Современные украинские историки со скепсисом воспринимают труды Стороженко из-за его полонофобии и резко антиукраинских взглядов. Исследователь формирования украинской идентичности Сергей Беляков в своей работе "Тень Мазепы" даже не счел нужным упомянуть Яна Потоцкого.

20. "Кстати говоря, площадь лесов на квадратный гектар у нас достаточно большая, но чемпионы в этом отношении не мы: первое место занимает Канада, на втором месте — США, и на третьем — Россия. Это не значит, что мы такие молодцы, это значит, что проблема все равно существует, просто она характерна для многих стран мира".

Тут явная оговорка: судя по контексту, Путин имеет в виду отношение средней площади лесных пожаров к общей площади лесов в стране. Врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов, комментируя пожары в Красноярске, привел цифры, показывающие, что по итогам 2018-го года (но не нынешнего, когда пожары были особенно сильными) в России и Канаде ситуация практически идентичная: этот показатель составил 1% и 1,1% соответственно.