show_banner('300x250'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 58
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:44  

Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны

11:16  

Фактчекинг: Журналисты нашли 20 ошибок в выступлении Владимира Путина

21.12.2019  

Германия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Евросоюза

21.12.2019  

Глава Газпрома заявил об отсутствии окончательной договоренности о поставках газа в Украину

21.12.2019  

Приднестровье обвинило Кишинев в срыве договоренностей

20.12.2019  

Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО
все новости

Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны

Опубликовано : 22 декабрь 2019 г. 17:44 | Просмотров: 512 | Категория: Мир

МИД Польши выступил с Заявлением в связи с выступлением президента России Владимира Путина на проведенной им в четверг итоговой пресс-конференции и считает Советский Союз одним из инициаторов Второй мировой войны.

Как сообщает Deutsche Welle, тогда глава российского государства сказал, что Польша "сама поучаствовала в разделе Чехословакии", а советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".

В МИД Польши считают, что Советский Союз "действовал по согласованию с Германией" для развязывания войны, а заявление Путина представляет собой ложную картину событий, он использует "пропагандистские послания" сталинской эпохи. Там добавили, что российский президент подрывает совместную работу российских и польских историков, а также достижения его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые пытались "найти путь истины и достичь примирения" в польско-российских отношениях.

Во внешнеполитическом ведомстве в Варшаве отметили, что после восстановления независимости в 1918 году Польша стремилась выстраивать нормальные отношения как с Германией, так и с СССР. Однако Советский Союз предпринял "прямые шаги", чтобы развязать войну, а сделал он это по согласованию с Германией после подписания пакта Молотова-Риббентропа и секретного протокола к нему.

В итоге более половины территории довоенной Польши оказалось под оккупацией СССР, жертвами советских репрессий стали 566 тысяч человек (убиты, арестованы или депортированы), сказано в заявлении МИД Польши.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны

Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны ...

Просмотров: 510
Фактчекинг: Журналисты нашли 20 ошибок в выступлении Владимира Путина

Фактчекинг: Журналисты нашли 20 ошибок в выступлении Владимира Путина ...

Просмотров: 2469
Германия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Евросоюза

Германия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Евросоюза ...

Просмотров: 1226
Глава Газпрома заявил об отсутствии окончательной договоренности о поставках газа в Украину

Глава Газпрома заявил об отсутствии окончательной договоренности о поставках газа в Украину ...

Просмотров: 2648
Заявления Путина спровоцировали новый скандал между Киевом и Москвой

Заявления Путина спровоцировали новый скандал между Киевом и Москвой ...

Просмотров: 2667
Во время нападения на Лубянку Путин был на концерте ко дню работников ФСБ

Во время нападения на Лубянку Путин был на концерте ко дню работников ФСБ ...

Просмотров: 1279
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16869
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43806
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41127
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18821
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 77329
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 63178
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44050
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 37462
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 32197
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 28816
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28277
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27412
ВЛАСТЬ
Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО

Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО

20.12.2019  Украина требует от Молдовы вернуть Платона
20.12.2019  Парламент вернул Агентство публичной собственности в подчинение кабмина
19.12.2019  Парламент утвердил госбюджет на 2020 год
ЛЮДИ
Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

11.12.2019  Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
05.11.2019  В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (190)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>