show_banner('300x250'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 62
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22.12.2019  

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

22.12.2019  

Польша обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны

22.12.2019  

Фактчекинг: Журналисты нашли 20 ошибок в выступлении Владимира Путина

21.12.2019  

Германия обвинила США в грубом нарушении суверенитета Евросоюза

21.12.2019  

Глава Газпрома заявил об отсутствии окончательной договоренности о поставках газа в Украину

21.12.2019  

Приднестровье обвинило Кишинев в срыве договоренностей
все новости

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

Опубликовано : 22 декабрь 2019 г. 23:43 | Просмотров: 220 | Категория: Люди, Кишинев

В воскресенье, перед зданием бывшей Синагоги Лемнария Кишинева (ныне здание Центра КЕДЕМ) на улице Е.Доги, в историческом центре города прошло уже ставшее традиционным в Кишиневе мероприятие по случаю второго по значимости праздника еврейского народа – Хануки.

В присутствии сотен горожан была зажжена первая Ханукальная свеча. По поводу праздника была организована культурная программа с участием учеников еврейских лицеев Кишинева.

Мероприятие было организовано Еврейской общиной Республики Молдова.

После зажжения первой свечи Ханукии, евреи Молдовы, как и евреи других стран, начинают встречать Хануку - праздник, который отмечается в память о событиях, произошедших в Иерусалиме в 138 году до н. э. По преданию, именно тогда в Иерусалимском Храме произошло чудо: когда евреи под предводительством Маккавеев освободили свою землю и Иерусалим от вражеских войск, им удалось очистить и освятить Храм с помощью мизерного количества оливкового масла, которого хватало только на день, а горело оно восемь дней. Название праздника "Ханука" означает на иврите освящение, обновление.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ЛЮДИ
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу ...

Просмотров: 218
Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел

Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел ...

Просмотров: 1559
Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина

Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина ...

Просмотров: 698
Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована

Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована ...

Просмотров: 3943
В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса

В Парламенте Молдовы одобрили решение о легализации каннабиса ...

Просмотров: 2288
Гражданский активист предложил устроить судьям

Гражданский активист предложил устроить судьям 'коридор люстрации' ...

Просмотров: 2608
КИШИНЕВ
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу ...

Просмотров: 219
Партия Плахотнюка освобождает захваченный участок в центре Кишинева

Партия Плахотнюка освобождает захваченный участок в центре Кишинева ...

Просмотров: 12186
Партия Додона обвинена в подкупе муниципальных советников

Партия Додона обвинена в подкупе муниципальных советников ...

Просмотров: 1691
Чебан платит тем, кто издевался над кишиневцами

Чебан платит тем, кто издевался над кишиневцами ...

Просмотров: 1338
Чебан продолжит сомнительную схему по финансированию за счет кишиневцев частного бизнеса братьев Адваховых

Чебан продолжит сомнительную схему по финансированию за счет кишиневцев частного бизнеса братьев Адваховых ...

Просмотров: 1069
Мэр не сдержал и своего повторного обещания убрать Кишинев

Мэр не сдержал и своего повторного обещания убрать Кишинев ...

Просмотров: 951
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16870
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43808
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41129
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18822
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 77345
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 63336
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44060
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 37467
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 32200
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 28824
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28282
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27414
ВЛАСТЬ
Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО

Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО

20.12.2019  Украина требует от Молдовы вернуть Платона
20.12.2019  Парламент вернул Агентство публичной собственности в подчинение кабмина
19.12.2019  Парламент утвердил госбюджет на 2020 год
ЛЮДИ
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

19.12.2019  Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел
11.12.2019  Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (191)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>