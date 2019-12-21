В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу ...

В воскресенье, перед зданием бывшей Синагоги Лемнария Кишинева (ныне здание Центра КЕДЕМ) на улице Е.Доги, в историческом центре города прошло уже ставшее традиционным в Кишиневе мероприятие по случаю второго по значимости праздника еврейского народа – Хануки.

В присутствии сотен горожан была зажжена первая Ханукальная свеча. По поводу праздника была организована культурная программа с участием учеников еврейских лицеев Кишинева.

Мероприятие было организовано Еврейской общиной Республики Молдова.

После зажжения первой свечи Ханукии, евреи Молдовы, как и евреи других стран, начинают встречать Хануку - праздник, который отмечается в память о событиях, произошедших в Иерусалиме в 138 году до н. э. По преданию, именно тогда в Иерусалимском Храме произошло чудо: когда евреи под предводительством Маккавеев освободили свою землю и Иерусалим от вражеских войск, им удалось очистить и освятить Храм с помощью мизерного количества оливкового масла, которого хватало только на день, а горело оно восемь дней. Название праздника "Ханука" означает на иврите освящение, обновление.