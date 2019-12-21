Афера с Кишиневским аэропортом продолжается ...

Задействованный в афере представитель семьи Ротшильдов Нат Ротшильд объявил об отказе своей компании в приобретении 95% доли кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd.

Об этом компания Ротшильда объявила в специальном пресс-релизе.

В распространенном документе отмечается, что 22 декабря NR Investments Limited отказалась в заинтересованности компанией Komaksavia Airport Invest Ltd "и более косвенно не владеет компанией Avia Invest S.R.L.".

История с "приобретением Кишиневского аэропорта всемирно известной компанией семь Ротшильдов" была одной из наиболее нашумевших афер, проведенных в период правительства Майи Санду. Тайные переговоры с Натом Ротшильдом вел министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, который в своих публичных выступлениях запутался, так и не сумев объяснить целесообразность подобных встреч. В эту аферу была вовлечена и премьер-министр Майя Санду, которая также была вынуждена оправдываться по поводу возможных тайных договоренностей с участниками аферы.

Сам Нат Ротшильд объявился в августе, сообщив, что им были проведены переговоры с правительством, а 19 августа его компания приобрела 95% компании концессионера (кипрского офшора Komaksavia Airport Invest Ltd) Кишиневского международного аэропорта.

Тогда ,в результате скандала, Агентство публичной собственности подало в суд на компанию Avia Invest, требуя аннулирования контракта о передаче в концессию данной компании Кишиневского международного аэропорта.

Кишиневский международный аэропорт в результате сомнительной сделки с участием государства был сдан в концессию на 49 лет в 2013 г. По результатам проведенного тогда конкурса победили две российские компании – "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest трижды менялся собственник. Среди них была и связанная с основным обвиняемым в краже миллиарда долларов Иланом Шором офшорная компания. В конце августа, компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, сообщила о завершении покупки кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest.