В Одесской области Карла Маркса переименовали в Христо Ботева ...

Установленный в парке бюст немецкого философа Карла Маркса было решено не сносить, а лишь перекрасить и прикрепить табличку с именем болгарского поэта и революционера Христо Ботева.

Как сообщает местное издание bessarabiaua.media, идея переименовать памятник основателю научного коммунизма родилась ещё в 2016 году, после того как мнения сельчан о сносе бюста разделились примерно поровну. Тогда же в населённом пункте было переименовано 16 улиц, однако переулок Карла Маркса сохранил имя. По мнению сторонников сохранения памятника и названия улицы, село было основано немецкими поселенцами, и хотя бы таким образом необходимо сохранить память об этом. В итоге после нескольких сельских собраний было принято оптимальное и блестящее решение – о переименовании памятника.

Закон “Об осуждении коммунистического и нацистского режимов”, запрещающий пропаганду советской символики, вступил в силу в Украине в мае 2015 года. В рамках “декоммунизации” идёт процесс переименования городов и улиц, связанных с именами советских государственных деятелей и всем, что перекликается с советским прошлым. За четыре с лишним года в Украине было переименовано почти тысяча городов, 26 районов и 52 тысячи улиц.