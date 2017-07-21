В Соборе Парижской Богоматери впервые со времен Французской революции отменили рождественскую мессу ...

Из-за восстановительных работ после сильнейшего пожара, произошедшего весной этого года, легендарный Нотр-Дам остался без традиционной рождественской службы в ночь на 25 декабря.

Богослужение будет проведено в соседнем храме Сен-Жермен-л'Осеруа на Луврской площади, передает ВВС. Издание отмечает, что рождественская месса не проходила в Соборе Парижской Богоматери только во время французской революции в 1803 году.

15 апреля вечером в легендарном Соборе Парижской Богоматери разгорелся пожар. Справиться с огнём удалось лишь утром во вторник. Здание очень сильно пострадало: обрушились шпиль, часы и кровля, пламенем были объяты несущие конструкции. Непоправимый ущерб от тушения пожара нанесёт самому большому из трёх органов. К счастью, полного разрушения христианской святыни удалось избежать. Сообщается, что главная хранившаяся в храме реликвия – терновый венец Христа – не пострадала.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что католическая святыня будет восстановлена в течение пяти лет. На ремонтные работы выделен 1 миллиард евро, часть этой суммы составили пожертвования частных лиц и компаний.