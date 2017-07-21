Додон не стал просить полмиллиарда долларов у Путина ...

Занимающий должность президент Игорь Додон сообщил, что попросил у президента России Владимира Путина выделить Молдове кредит в размере 300 миллионов долларов вместо обещанных ранее 500 миллионов долларов.

Об этом Додон сообщил в понедельник журналистам, отметив что "было принято принципиальное решение".

По словам Додона, в январе уже начнутся детальные переговоры по кредиту, а в первые дни зимней сессии парламент уже сможет ратифицировать молдо-российское соглашение о выделении кредита в 300 миллионов долларов.

"Условия кредита практически такие же, как те, по которым Молдова брала займы у других внешних партнёров", – сообщил Додон, отметив, что кредит пойдёт на развитие инфраструктурных проектов.

Примечательно, что когда впервые молдавские власти сообщили в ноябре о российском кредите, его размер был 500 миллионов долларов. Об этом премьер-министр Ион кику сообщил, вернувшись из Москвы. Тогда, на пресс-конференции он рассказал “принципиальном согласии” российского правительства открыть для Молдовы кредитную линию на сумму порядка 500 миллионов долларов, которые должны быть направленны только на инвестиционные проекты.

Менее чем через неделю после этого помпезного заявления, тот же премьер-министр Кику сообщил, что речь уже идет не о полноценном выделении кредита, а лишь о намерениях по выделению кредитной линии. Тогда же, Ион Кику заявил, что "мы не подписали еще ни одного соглашения о кредитовании", сумма не может быть выделена одним траншем, а размер кредита сократится до 300 миллионов долларов.