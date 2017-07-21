В Германии опубликовано расследование о скрытых убийствах противников Александра Лукашенко ...

Бывший боец белорусского "эскадрона смерти" Юрий Гаравский рассказал Deutsche Welle, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад.

Тогда в Беларуси исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский.

Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. В их числе был и сам Гаравский.