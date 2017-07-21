В Германии опубликовано расследование о скрытых убийствах противников Александра Лукашенко
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(ВИДЕО) Deutsche Welle опубликовало признание соучастника похищений и убийств противников президента Беларуси Александра Лукашенко.
Бывший боец белорусского "эскадрона смерти" Юрий Гаравский рассказал Deutsche Welle, как участвовал в похищении и убийстве противников Лукашенко 20 лет назад.
Тогда в Беларуси исчезли экс-глава МВД Юрий Захаренко, экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский.
Гаравский утверждает, что их похитили и убили бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси. В их числе был и сам Гаравский.
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