Власти Молдовы проигнорировали торжества по случаю 25-летия создания гагаузской автономии ...

В воскресенье, 22 декабря, в Комрате прошли торжественные мероприятия, посвящённые 25-летней годовщине утверждения молдавским парламентом Закона об особом правовом статусе Гагаузии.

На торжествах, проходивших в комратском Доме культуры, было многолюдно, однако ни один представитель центральной власти на мероприятиях не присутствовал, передает местное интернет-издание Nokta. Почётным гостем праздника стал экс-президент Молдовы Пётр Лучинский, который в 1994 году возглавлял парламент и принимал непосредственное участие в утверждении Закона об особом правовом статусе Гагаузии.

Отмечается, что занимающий должность президента Игорь Додон планирует отметить юбилейную дату в Кишинёве, где 23 декабря состоится Международная конференция, приуроченная к 25-летию образования гагаузской автономии.

На торжественном собрании выступили башкан Гагаузии Ирина Влах, спикер СНГ Владимир Кысса, представители руководства автономии, политики и общественные деятели. После окончания собрания присутствующих ждал праздничный концерт с участием гагаузских исполнителей.