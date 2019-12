Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома ...

О смене владельца офшорной кипрской компании Komaksavia Airport Invest Ltd сообщила в соцсетях компания-концессионер "Avia-Invest", управляющая Кишиневским международным аэропортом после того, как принадлежащая семейству Ротшильдов компания NR Investment Limited тайно передала контроль над компанией Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций "Avia-Invest". "Мы также подтверждаем опубликованную в СМИ информацию о том, что бенефициаром компании Komaksavia Airport Invest Ltd является российский бизнесмен Андрей Гончаренко", - говорится в сообщении "Avia-Invest".

"В мои планы входит строительство в ближайшем будущем новой взлетно-посадочной полосы для дальнемагистральных самолетов и нового терминала, самого современного в регионе. Считаю привлечение инвестиций для реализации поставленных целей своей первоочередной задачей в качестве нового участника. Впереди предстоит много работы. Наша цель на ближайшие годы - увеличение пассажиропотока до 5 миллионов человек", - заявил Андрей Гончаренко.

В сообщении компании отмечается, что Андрей Гончаренко - предприниматель, бывший топ-менеджер компании "Газпром", с деловыми интересами в различных областях, таких как строительство, развитие инфраструктуры, недвижимость и торговля.

В ночь на понедельник стало известно о том, что задействованный в афере с Аэропортом представитель семьи Ротшильдов Нат Ротшильд объявил об отказе своей компании в приобретении 95% доли кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd.

История с "приобретением Кишиневского аэропорта всемирно известной компанией семь Ротшильдов" была одной из наиболее нашумевших афер, проведенных в период правительства Майи Санду. Тайные переговоры с Натом Ротшильдом вел министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, который в своих публичных выступлениях запутался, так и не сумев объяснить целесообразность подобных встреч. В эту аферу была вовлечена и премьер-министр Майя Санду, которая также была вынуждена оправдываться по поводу возможных тайных договоренностей с участниками аферы.

Сам Нат Ротшильд объявился в августе, сообщив, что им были проведены переговоры с правительством, а 19 августа его компания приобрела 95% компании концессионера (кипрского офшора Komaksavia Airport Invest Ltd) Кишиневского международного аэропорта.

Позже, в результате скандала, Агентство публичной собственности подало в суд на компанию Avia Invest, требуя аннулирования контракта о передаче в концессию данной компании Кишиневского международного аэропорта.

Кишиневский международный аэропорт в результате сомнительной сделки с участием государства был сдан в концессию на 49 лет в 2013 г. По результатам проведенного тогда конкурса победили две российские компании – "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest трижды менялся собственник. Среди них была и связанная с основным обвиняемым в краже миллиарда долларов Иланом Шором офшорная компания. В конце августа, компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, сообщила о завершении покупки кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest.