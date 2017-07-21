show_banner('300x250'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 39
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13:44  

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

13:10  

Власти Молдовы проигнорировали торжества по случаю 25-летия создания гагаузской автономии

12:54  

В Германии опубликовано расследование о скрытых убийствах противников Александра Лукашенко

12:09  

Додон не стал просить полмиллиарда долларов у Путина

11:20  

В Соборе Парижской Богоматери впервые со времен Французской революции отменили рождественскую мессу

10:49  

Генсек НАТО готов лично встретиться с Путиным
все новости

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

Опубликовано : 23 декабрь 2019 г. 13:44 | Просмотров: 461 | Категория: Власть, Страна

В афере с Кишиневским международным аэропортом главную роль уже играет бывший топ-менеджер российского газового концерна "Газпром" Андрей Гончаренко, который стал владельцем компании-концессионера Аэропорта.

О смене владельца офшорной кипрской компании Komaksavia Airport Invest Ltd сообщила в соцсетях компания-концессионер "Avia-Invest", управляющая Кишиневским международным аэропортом после того, как принадлежащая семейству Ротшильдов компания NR Investment Limited тайно передала контроль над компанией Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций "Avia-Invest". "Мы также подтверждаем опубликованную в СМИ информацию о том, что бенефициаром компании Komaksavia Airport Invest Ltd является российский бизнесмен Андрей Гончаренко", - говорится в сообщении "Avia-Invest".

"В мои планы входит строительство в ближайшем будущем новой взлетно-посадочной полосы для дальнемагистральных самолетов и нового терминала, самого современного в регионе. Считаю привлечение инвестиций для реализации поставленных целей своей первоочередной задачей в качестве нового участника. Впереди предстоит много работы. Наша цель на ближайшие годы - увеличение пассажиропотока до 5 миллионов человек", - заявил Андрей Гончаренко.

В сообщении компании отмечается, что Андрей Гончаренко - предприниматель, бывший топ-менеджер компании "Газпром", с деловыми интересами в различных областях, таких как строительство, развитие инфраструктуры, недвижимость и торговля.

В ночь на понедельник стало известно о том, что задействованный в афере с Аэропортом  представитель семьи Ротшильдов Нат Ротшильд объявил об отказе своей компании в приобретении 95% доли кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd.

История с "приобретением Кишиневского аэропорта всемирно известной компанией семь Ротшильдов" была одной из наиболее нашумевших афер, проведенных в период правительства Майи Санду. Тайные переговоры с Натом Ротшильдом вел министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, который в своих публичных выступлениях запутался, так и не сумев объяснить целесообразность подобных встреч. В эту аферу была вовлечена и премьер-министр Майя Санду, которая также была вынуждена оправдываться по поводу возможных тайных договоренностей с участниками аферы.

Сам Нат Ротшильд объявился в августе, сообщив, что им были проведены переговоры с правительством, а 19 августа его компания приобрела 95% компании концессионера (кипрского офшора Komaksavia Airport Invest Ltd) Кишиневского международного аэропорта.

Позже, в результате скандала, Агентство публичной собственности подало в суд на компанию Avia Invest, требуя аннулирования контракта о передаче в концессию данной компании Кишиневского международного аэропорта.

Кишиневский международный аэропорт в результате сомнительной сделки с участием государства был сдан в концессию на 49 лет в 2013 г. По результатам проведенного тогда конкурса победили две российские компании – "Хабаровский аэропорт" и "Коломенский завод", создавшие компанию Avia Invest для управления аэропортом. За несколько лет у Avia Invest трижды менялся собственник. Среди них была и связанная с основным обвиняемым в краже миллиарда долларов  Иланом Шором офшорная компания. В конце августа, компания NR Investments Ltd, принадлежащая Натаниэлю Ротшильду, сообщила о завершении покупки кипрской офшорной компании Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежат 95% акций Avia Invest.


Загрузка...
| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома ...

Просмотров: 462
Додон не стал просить полмиллиарда долларов у Путина

Додон не стал просить полмиллиарда долларов у Путина ...

Просмотров: 557
Афера с Кишиневским аэропортом продолжается

Афера с Кишиневским аэропортом продолжается ...

Просмотров: 1447
Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО

Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО ...

Просмотров: 1893
Украина требует от Молдовы вернуть Платона

Украина требует от Молдовы вернуть Платона ...

Просмотров: 1033
Парламент вернул Агентство публичной собственности в подчинение кабмина

Парламент вернул Агентство публичной собственности в подчинение кабмина ...

Просмотров: 794
СТРАНА
Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома ...

Просмотров: 461
Власти Молдовы проигнорировали торжества по случаю 25-летия создания гагаузской автономии

Власти Молдовы проигнорировали торжества по случаю 25-летия создания гагаузской автономии ...

Просмотров: 253
Приднестровье обвинило Кишинев в срыве договоренностей

Приднестровье обвинило Кишинев в срыве договоренностей ...

Просмотров: 870
Власти отказались от повышения цен на хлеб

Власти отказались от повышения цен на хлеб ...

Просмотров: 845
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ? ...

Просмотров: 63552
В молдавской тюрьме заключённые объявили голодовку

В молдавской тюрьме заключённые объявили голодовку ...

Просмотров: 1245
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 16885
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 43823
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41140
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 18835
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Додон обвинен в получении взятки в 25 миллионов евро

Просмотров: 77374
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 63552
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44073
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 37508
Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Кому Плахотнюк передал власть перед бегством из страны?

Просмотров: 32222
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 28845
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28299
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27418
ВЛАСТЬ
Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

Новым владельцем Кишиневского аэропорта стал бывший топ-менеджер Газпрома

12:09  Додон не стал просить полмиллиарда долларов у Путина
08:56  Афера с Кишиневским аэропортом продолжается
20.12.2019  Отныне только Демпартия и Партия социалистов будут возглавлять делегации в ПАСЕ, Евросоюзе, ОБСЕ и НАТО
ЛЮДИ
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

19.12.2019  Правозащитники потребовали от Генерального прокурора прекращения политически мотивированных уголовных дел
11.12.2019  Назначен новый директор Дома-музея А.С. Пушкина
18.11.2019  Суд освободил смертельно больного заключенного Сергея Косована
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

Из Приднестровья в Украину гнали спирт по контрабандному спиртопроводу

13.12.2019  Полицейский-взяточник был задержан с применением оружия
12.12.2019  Молдова оказалась замешанной в схеме по перевалке наркотиков из Южной Америки в Европу
11.12.2019  Прокуратура разрешила полицейскому-соучастнику убийства вновь вернуться в полицию



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2019 (199)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)
Июль 2019 (234)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker
show_banner('728x90'); //размер баннера ?>