Партия Майи Санду обвинила Додона в очередном сговоре с Плахотнюком ...

В партии считают, что последние события вокруг аэропорта говорят о сговоре между Додоном и Плахотнюком о смене владельца компании-концессионера.

“Новым владельцем стал российский миллиардер Андрей Гончаренко, таким образом, один из наиболее важных стратегических объектов страны попадает под прямой контроль иностранного государства и рискует стать внутреннем аэропортом Российской Федерации. В этом контексте становится всё более понятно, почему ПСРМ и ДПМ в такой спешке отправили в отставку правительство Санду, которое не допустило бы этой сделки”, - говорится в заявлении партии PAS.

В этой связи политформирование направит запрос в Генеральную прокуратуру, а также подготовит вотум недоверия правительству Иона Кику, которое действует против национальных интересов Республики Молдова.

О смене владельца офшорной кипрской компании Komaksavia Airport Invest Ltd сообщила в соцсетях компания-концессионер "Avia-Invest", управляющая Кишиневским международным аэропортом после того, как принадлежащая семейству Ротшильдов компания NR Investment Limited тайно передала контроль над компанией Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций "Avia-Invest". "Мы также подтверждаем опубликованную в СМИ информацию о том, что бенефициаром компании Komaksavia Airport Invest Ltd является российский бизнесмен Андрей Гончаренко", - говорится в сообщении "Avia-Invest".