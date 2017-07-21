Ушла из жизни супруга первого президента Молдовы ...

Гражданская панихида и отпевание состоятся 24 декабря в церкви на Армянском кладбище. В последний путь супругу первого президента проводят 25 декабря.

Мирча Снегур был президентом Молдовы в 1990-1997 годах. У четы Снегур двое детей – сын и дочь. Их дочь Наталья Герман в 2013-2016 годах была вице-премьером, министром иностранных дел в правительстве Юрия Лянкэ.