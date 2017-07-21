Ушла из жизни супруга первого президента Молдовы
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Скончалась Джорджета Снегур, супруга первого президента Республики Молдова Мирчи Снегура.
Гражданская панихида и отпевание состоятся 24 декабря в церкви на Армянском кладбище. В последний путь супругу первого президента проводят 25 декабря.
Мирча Снегур был президентом Молдовы в 1990-1997 годах. У четы Снегур двое детей – сын и дочь. Их дочь Наталья Герман в 2013-2016 годах была вице-премьером, министром иностранных дел в правительстве Юрия Лянкэ.
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