Генерального прокурора призвали разобраться с махинациями основного производителя хлеба ...

Об этом заявил представитель "Нашей партии" Ильян Кашу, потребовавший вмешательства прокуратуры после того, как предприятие самовольно повысило цены на ряд сортов хлеба.

Кашу отметил, что предприятие было вынуждено вернуть цены на хлеб после того, как "Наша партия" обратила внимание на внезапное повышение цен на основные сорта хлеба, спустя несколько дней АО Franzeluța было вынуждено их понизить. Тогда, предприятие, контролируемое правительством, объяснило повышение цены на хлеб якобы высокой ценой закупки муки из Беларуси. Потребителей заверили, что цены вернутся обратно, а "предприятие компенсирует свои убытки за счет собственных средств".

В этой связи Кашу обратил внимание, что цены были снижены на первоначальный уровень не на все сорта хлеба, а предприятие решило нажиться за счет продажи пользующихся спросом у населения калачей (В Молдове калачи берут массово на христианские праздники, похороны, поминки и т.п. – Ред.).

Кроме того, Кашу заявил, что никому не известно, на сколько могла повыситься закупочная цена муки из Беларуси в условиях, когда цена на хлеб повысилась на 11 – 17%. В то же время, на международных биржах отмечена относительная стабильность цены на муку, а максимальное отклонение составляет +0,5%.

В результате, Ильян Кашу потребовал разбирательства прокуроров по поводу незаконно полученной предприятием АО Franzeluța прибыли из-за необоснованного повышения цен на хлеб.

Кроме того, Кашу подчеркнул, что в условиях выделения 35 миллионов леев (100 тысяч леев в день) на содержание бесполезного президента Додона, намного полезнее было потратить эти средства на производство социального хлеба, который в ограниченных количествах продается в течение получаса в нескольких магазинах Кишинева по 3 лея.

Ранее сообщалось, что с 16 декабря контролируемое государством предприятие Franzeluta втайне повысило цены на так называемый социальный хлеб более чем на 10%. В частности, хлеб “Дачия” и “Бородинский”, производимый из ржаной муки, закупаемой в Беларуси, подорожал на 35 и 25 банов соответственно. Позже, под давлением общественного мнения, предприятие вынуждено было отказаться от повышения цен на некоторые сорта хлеба.