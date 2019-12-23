Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни ...

Помпезно установленная горка на центральной площади Кишинева временно закрыта после произошедшего в понедельник серьезного инцидента.

Как сообщает ProTV, работа установленной на Площади гигантской горки прекращена после того, как спустившиеся на ней мужчина с ребенком перевернулись, а мужчина был травмирован, пытаясь спасти ребенка.

Примария Кишинева уже сообщила, что начато расследование инцидента. В то же время, глава столичного управления культуры Стелла Митрюк заявила, что горка будет демонтирована с Площади Великого национального собрания.