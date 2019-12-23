Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни
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Помпезно установленная горка на центральной площади Кишинева временно закрыта после произошедшего в понедельник серьезного инцидента.
Как сообщает ProTV, работа установленной на Площади гигантской горки прекращена после того, как спустившиеся на ней мужчина с ребенком перевернулись, а мужчина был травмирован, пытаясь спасти ребенка.
Примария Кишинева уже сообщила, что начато расследование инцидента. В то же время, глава столичного управления культуры Стелла Митрюк заявила, что горка будет демонтирована с Площади Великого национального собрания.
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