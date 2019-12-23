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The Week назвал `лица` 2019 года

Опубликовано : 24 декабрь 2019 г. 11:45 | Просмотров: 123 | Категория: Мир

Предновогодний выпуск авторитетного американо-британского журнала The Week выходит с оригинальной обложкой, где собраны юмористические портреты наиболее популярных в уходящем году персон.

Последний в этом году журнал появится в продаже 27 декабря, однако фотография обложки уже разлетелась по интернету. Действие разворачивается в заснеженной Москве, на Красной площади. Центральная сцена картинки – президенты США и Украины вырывают друг у друга из рук ракету. Это отсылка авторов к скандалу с утечкой данных о переговорах Зеленского и Трампа, после которого последнему грозит импичмент.

Лицами года по версии журнала также стали:

Британский премьер Борис Джонсон

Шведская экоактивистка Грета Тунберг

Глава Китайской народной республики Си Цзинпин

Игрок баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, Генпрокурор США Уильям Барр, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, американский юрист и политик Элизабет Уоррен, бывший вице-президент США и действующего американского сенатора Джо Байдена – все они так или иначе связаны со скандалами вокруг Трампа и запущенной процедурой импичмента.

Президент РФ Владимир Путин пролетает над героями в карете Санта Клауса с подарками за спиной.


Метки к статье: The Week, лица года, карикатура

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